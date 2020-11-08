Як силовики розганяли «Марш народовладдя» у Мінську – фотогалерея

Силовики не дозволили провести повноцінний «Марш демократії» в Мінську. Поліцейські та інші силовики жорстоко затримували людей у центрі міста, блокуючи та оточуючи групи демонстрантів, не даючи їм об'єднатися у великі колони.

Тринадцять тижнів поспіль у Мінську проходять масові акції протесту проти режиму Олександра Лукашенка. Прихильники змін продовжують вимагати відставки Лукашенка та проведення нових чесних виборів, а також звільнення політичних в'язнів та понесення відповідальності за побиття та катування мирних протестувальників.