Чехія: в місті Брно відкриється «посольство незалежної білоруської культури»

Мерія міста Брно, другого найбільшого міста в Чехії, готує до відкриття «посольство незалежної білоруської культури».

Як повідомив член міської ради Марек Фішер, із цією ініціативою виступив «Центр експериментального театру», а мерія акцію підтримала. «Ми хочемо передавати інформацію соціальними мережами прямо з Білорусі людям у Чехії, щоб вони знали, що там діється», – наголосив Марек Фішер.

«Посольство незалежної білоруської культури» має відкритись 17 листопада – в день, коли чехи згадують Оксамитову революцію 1989 року, історичні події в боротьбі за свободу і демократію в Чехословаччині. Як повідомляють ЗМІ, «посольство незалежної білоруської культури» відкриється в приміщенні відомого театру «Husa na provázku» – «Гуска на шнурку».

Одночасно з відкриттям «посольства незалежної білоруської культури» в місті Брно десять відомих чеських громадських і культурних діячів напишуть листи білоруським політичним в’язням і спілкуватимуться з білоруською опозиційною Координаційною радою, білоруськими ЗМІ, культурними установами як у Білорусі, так і за межами цієї країни. Серед заходів – також видання часопису про важливі події з білоруської культури, діалог театрів – білоруського і чеського, демонстрація білоруських програм на чеському телебаченні й чеських – на білоруському.

Послом незалежної білоруської культури ЗМІ називають відомого вченого-богеміста і перекладача Сергія Смотриченка, творчість якого чехам добре знайома.