Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
08 листопада 2020, Київ 23:31
Новини | Міжнародні

Недільний марш у Білорусі: кількість затриманих перевищує 900

Belarus - Riot police crack down peaceful anti-Lukashenka protest, Minsk, 8nov2020

Білоруський правозахисний центр «Весна» оприлюднює імена затриманих під час «Маршу народовладдя», який відбувся в кількох містах Білорусі 8 листопада. Наразі перелік, який оновлюється, сягнув 921 людини.

Поміж інших, у Мінську затримали історика і мовознавця, кандидата філологічних наук Олеся Жлутку. З 1996 року він є настаршим науковим співробітником Інституту історії Національної академії наук.

Протягом дня з метою «безпеки пасажирів» метрополітен Мінска закрив всі станції 3-ї лінії. Також у неділю оператори мобільного зв’язку вже звично «обмежували» доступ до мобільного інтернету.

Як силовики розганяли «Марш народовладдя» у Мінську – фотогалерея
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Як силовики розганяли «Марш народовладдя» у Мінську – фотогалерея

Поліцейські та інші силовики жорстоко затримували людей у ​​центрі білоруської столиці, блокували та оточували групи демонстрантів, не даючи їм об'єднатися у великі колони

Як повідомляла раніше білоруська служба Радіо Свобода, у Мінську учасники «Маршу народовладдя» спробували зібратися біля міської ратуші, проте їм це не вдалося. Будь-які спроби демонстрантів зібратися в різних частинах столиці стикалися з жорсткими затриманнями.

Сьогоднішній недільний мітинг був тринадцятим після президентських виборів 9 серпня. Прихильники змін у Білорусі продовжують вимагати відставки Олександра Лукашенка та проведення нових чесних виборів, звільнення політичних в’язнів та відповідальності за побиття та катування мирних демонстрантів.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG