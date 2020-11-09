Фотогалерея: святкування та протести після виборів у США

Прихильники Джо Байдена в минулі вихідні святкували на вулицях, а прибічники Дональда Трампа продовжували висловлювати невдоволення підрахунком голосів після того, як на виборах у США здобув очевидну перевагу кандидат від Демократичної партії.
Хоча офіційні результати виборів президента США не будуть оголошені до 6 січня, провідні американські ЗМІ, посилаючись на підрахунок голосів, що триває, оголосили новообраним президентом Джо Байдена. А віцепрезиденткою США має стати сенаторка Камала Гарріс.
Хоча офіційні результати виборів президента США не будуть оголошені до 6 січня, провідні американські ЗМІ, посилаючись на підрахунок голосів, що триває, оголосили новообраним президентом Джо Байдена. А віцепрезиденткою США має стати сенаторка Камала Гарріс.