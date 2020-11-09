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09 листопада 2020, Київ 22:26
Фотогалереї

Фотогалерея: святкування та протести після виборів у США

Прихильники Джо Байдена в минулі вихідні святкували на вулицях, а прибічники Дональда Трампа продовжували висловлювати невдоволення підрахунком голосів після того, як на виборах у США здобув очевидну перевагу кандидат від Демократичної партії.

Хоча офіційні результати виборів президента США не будуть оголошені до 6 січня, провідні американські ЗМІ, посилаючись на підрахунок голосів, що триває, оголосили новообраним президентом Джо Байдена. А віцепрезиденткою США має стати сенаторка Камала Гарріс.

Вашингтон.&nbsp;Люди збираються на&nbsp;Black Lives Matter Plaza, щоб святкувати очевидну перемогу Джо Байдена над чинним президентом Дональдом Трампом
1 Вашингтон. Люди збираються на Black Lives Matter Plaza, щоб святкувати очевидну перемогу Джо Байдена над чинним президентом Дональдом Трампом
Новообраний президент США Джо Байден із дружиною Джилл Байден і новообрана віцепрезидентка Камала Гарріс із чоловіком Дагом Емхоффом після виступу в Вілмінгтоні, штат Делавер, 7 листопада 2020 року
2 Новообраний президент США Джо Байден із дружиною Джилл Байден і новообрана віцепрезидентка Камала Гарріс із чоловіком Дагом Емхоффом після виступу в Вілмінгтоні, штат Делавер, 7 листопада 2020 року
Джо Байден із дружиною Джилл Байден та членами їхньої родини на сцені після виступу у Вілмінгтоні, штат Делавер, 7 листопада 2020 року
3 Джо Байден із дружиною Джилл Байден та членами їхньої родини на сцені після виступу у Вілмінгтоні, штат Делавер, 7 листопада 2020 року
Прихильниця чинного президента Дональда Трампа тримає руку на серці під час протесту проти виборів у Північному Лас-Вегасі
4 Прихильниця чинного президента Дональда Трампа тримає руку на серці під час протесту проти виборів у Північному Лас-Вегасі
Прихильники чинного президента Дональда Трампа моляться, протестуючи проти підрахунку результатів виборів. Північний Лас-Вегас,&nbsp;8 листопада 2020 року &nbsp;
5 Прихильники чинного президента Дональда Трампа моляться, протестуючи проти підрахунку результатів виборів. Північний Лас-Вегас, 8 листопада 2020 року

 
Президент США Дональд Трамп повертається до Білого дому після того, як засоби масової інформації оголосили кандидата в президенти США Джо Байдена переможцем президентських виборів 2020 року. Вашингтоні, 7 листопада 2020 року
6 Президент США Дональд Трамп повертається до Білого дому після того, як засоби масової інформації оголосили кандидата в президенти США Джо Байдена переможцем президентських виборів 2020 року. Вашингтоні, 7 листопада 2020 року
Прихильники Трампа співають державний гімн під час протесту проти результатів президентських виборів, Лансінг, штат Мічиган
7 Прихильники Трампа співають державний гімн під час протесту проти результатів президентських виборів, Лансінг, штат Мічиган
Група друзів, які живуть у Нью-Йорку, святкують після оголошення колишнього віцепрезидента Джо Байдена переможцем президентських виборів 2020 року в орендованому двоповерховому автобусі з відкритим верхом, Манхеттен, Нью-Йорк
8 Група друзів, які живуть у Нью-Йорку, святкують після оголошення колишнього віцепрезидента Джо Байдена переможцем президентських виборів 2020 року в орендованому двоповерховому автобусі з відкритим верхом, Манхеттен, Нью-Йорк
Люди спостерігають за феєрверками після того, як ЗМІ оголосили, що кандидат у президенти США Джо Байден переміг на президентських виборах. Вілмінгтон, штат Делавер, 7 листопада 2020 року
9 Люди спостерігають за феєрверками після того, як ЗМІ оголосили, що кандидат у президенти США Джо Байден переміг на президентських виборах. Вілмінгтон, штат Делавер, 7 листопада 2020 року
Прихильники чинного президента Дональда Трампа моляться під час мітингу на знак протесту після того, як ЗМІ оголосили переможцем виборів Джо Байдена. Салем, штат Орегон
10 Прихильники чинного президента Дональда Трампа моляться під час мітингу на знак протесту після того, як ЗМІ оголосили переможцем виборів Джо Байдена. Салем, штат Орегон
Люди святкують після того, як ЗМІ оголосили, що кандидат у президенти США Джо Байден виграв президентські вибори 2020 року, на Black Lives Matter Plaza біля Білого дому у Вашингтоні
11 Люди святкують після того, як ЗМІ оголосили, що кандидат у президенти США Джо Байден виграв президентські вибори 2020 року, на Black Lives Matter Plaza біля Білого дому у Вашингтоні
Прихильники чинного президента США Дональда Трампа кричать через дорогу на прибічників Джо Байдена, якого ЗМІ оголосили новообраним президентом США. Філадельфія, штат Пенсильванія
12 Прихильники чинного президента США Дональда Трампа кричать через дорогу на прибічників Джо Байдена, якого ЗМІ оголосили новообраним президентом США. Філадельфія, штат Пенсильванія
Прихильники чинного президента США Дональда Трампа проводять акції біля адміністративної будівлі, коли ще продовжують підраховувати голоси виборців. Лансінг, штат Мічиган
13 Прихильники чинного президента США Дональда Трампа проводять акції біля адміністративної будівлі, коли ще продовжують підраховувати голоси виборців. Лансінг, штат Мічиган
Чоловік, одягнений як Дядько Сем, святкує, стоячи на статуї, після того, як ЗМІ оголосили Джо Байдена наступним президентом США, Філадельфія
14 Чоловік, одягнений як Дядько Сем, святкує, стоячи на статуї, після того, як ЗМІ оголосили Джо Байдена наступним президентом США, Філадельфія
Птахи літають над Білим домом у сутінках у Вашингтоні
15 Птахи літають над Білим домом у сутінках у Вашингтоні

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