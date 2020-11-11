Уряд Данії зазнає різкої критики за вказівку поголовно знищити норок на фермах і за межами зон ризику, пов’язаного з поширенням нового коронавірусу, який передається між людьми й норками. Минулого тижня влада розпорядилася забити всіх хутрових звірів цього виду, як хворих, так і здорових. Тепер з’ясовується, що уряд не має законних повноважень видавати такі розпорядження. Тому уряд терміново готує новий закон про це, а тим часом просить фермерів продовжити забій добровільно. Данія, наразі найбільший у світі експортер хутра норки, минулого тижня оголосила про забій усіх норок у цій країні після виявлення мутації нового коронавірусу, яка може передаватися людині. Мутований штам вірусу виявили щонайменше у 214 людей. Випадки зараження норок коронавірусом, окрім Данії, були також у Нідерландах, Іспанії, Італії, США і Швеції. (Відео Reuters)