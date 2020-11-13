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Франция и Германия потакают Украине в подрыве минских соглашений и тем самым совершают «предательство», заявляет министр иностранных дел России Сергей Лавров. Так он продолжил линию Кремля на критику украинского плана действий, который накануне также «разнес» представитель России в контактной группе Борис Грызлов. Кремль категорически против передачи Киеву оккупированной части границы до выборов в ОРДЛО, и требует от Берлина и Парижа согласиться со своей позицией. Сегодня по видеосвязи должна состояться встреча нормандских советников Украины, России, Франции и Германии. Что может сделать Россия, чтобы склонить посредников мирных переговоров на свою сторону?



Россия уже действует. Подтверждение этому – всяческие помехи в работе трехсторонней контактной группы, считает эксперт-международник Максим Яли. В частности, заблокирован процесс обмена удерживаемыми лицами. В Кремле понимают, что это одна из ключевых для Владимира Зеленского позиций. Также на Донбассе не открылись два новых пункта пропуска, о чем ранее договаривались стороны. Кроме того, Россия будет затягивать и с проведением переговоров в Нормандском формате. Или же вовсе может от них отказаться. Особых изменений в зоне боевых действий, скорее всего не произойдет. По мнению эксперта, сейчас Россия сделала ставку на дестабилизацию внутри Украины, чтобы как минимум добиться перевыборов в парламент, где достаточно большое количество мест могут получить пророссийские партии.

Россия делает ставку на дестабилизацию ситуации в Украине и перевыборы

«Они уже поняли, что власть Зеленского не в состоянии реализовать план Кремля. Поэтому они делают ставку на перевыборы. По крайней мере, Верховной Рады, дестабилизируя внутреннюю политическую ситуацию через своих представителей. Я имею в виду и конституционный кризис, которая была запущена через представителей пророссийских сил – ОПЗЖ», – считает Максим Яли.



Ставка на новую администрацию в США?



В ближайшее время ожидать каких-то существенных официальных шагов от России пока не стоит. Как-то напрямую повлиять на лидеров Германии и Франции в Кремле не могут. Поэтому, ставка будет делаться на переговоры с новой администрацией США, считает экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин. По его словам, в Кремле уже готовятся к торгам с новым американским руководством. И от того, какую тактику выберет Россия, будет зависеть ситуация на линии разграничения.

Россия либо будет продолжать сохранять шаткое перемирие, либо пойдет на повышение ставок путем эскалации

«Россия сейчас будет выходить из тактического понимания ситуации – им выгодно и дальше держать это хоть и несовершенное, но перемирие? Чтобы потом заявлять, что вот достигнут какой-то минимальный уровень безопасности, чтобы дальше идти по российскому сценарию. Или в России решат, что лучше поднимать ставки путем военной эскалации», – говорит Павел Климкин.

Повлиять на западных лидеров Кремль может через позицию украинской стороны – Елена Снигирь



Не исключает, что на Донбассе возможно обострение и эксперт-международник Елена Снигирь. По ее словам, это классический шантаж России, который она использует уже на протяжении 6 лет, когда украинская сторона не готова идти на уступки. В то же время, будет блокироваться работа трехсторонней контактной группы, а также переговоры в Нормандском формате. И параллельно будет продолжаться интеграции оккупированных территорий с Россией.

Россия не собирается уходить из оккупированных территорий

«Россияне себя чувствуют достаточно комфортно, и по тем политическим решениям, которые мы видим – это признание в России документов, выданных на оккупированной территории, Россия не собирается уходить из оккупированных территорий. Кто бы что ни говорил, что Россия ищет путь, как выгодно оттуда уйти», – считает Елена Снигирь.

Что же касается влияния на западных лидеров, то напрямую Россия не может что-либо сделать. Но может через Украину, считает эксперт. Если украинские власти будут соглашаться на какие-либо уступки по вопросам Донбасса, то и европейские партнеры также на этой пойдут.

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