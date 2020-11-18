Використане паливо з Чорнобиля завантажили на сторічне зберігання – відео
Першу партію відпрацьованого ядерного палива з Чорнобильської АЕС підготували і завантажили до нового сховища СВЯП-2, збудованого американською компанією Holtec на кошти ЄБРР. Тут паливні збірки з ЧАЕС можуть пролежати до 100 років, доки наука працюватиме над їхнім повторним використанням. Радіо Свобода побувало на місці подій, щоб розібратися, що й до чого.
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