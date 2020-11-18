Першу партію відпрацьованого ядерного палива з Чорнобильської АЕС підготували і завантажили до нового сховища СВЯП-2, збудованого американською компанією Holtec на кошти ЄБРР. Тут паливні збірки з ЧАЕС можуть пролежати до 100 років, доки наука працюватиме над їхнім повторним використанням. Радіо Свобода побувало на місці подій, щоб розібратися, що й до чого.