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18 листопада 2020, Київ 19:57
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Використане паливо з Чорнобиля завантажили на сторічне зберігання – відео

Використане паливо з Чорнобиля завантажили на сторічне зберігання – відео
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Використане паливо з Чорнобиля завантажили на сторічне зберігання – відео

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Першу партію відпрацьованого ядерного палива з Чорнобильської АЕС підготували і завантажили до нового сховища СВЯП-2, збудованого американською компанією Holtec на кошти ЄБРР. Тут паливні збірки з ЧАЕС можуть пролежати до 100 років, доки наука працюватиме над їхнім повторним використанням. Радіо Свобода побувало на місці подій, щоб розібратися, що й до чого.

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