Влада перенаправила $3,5 млн від головного онкоцентру України на ремонт доріг. Центр не ремонтували 30 років

В Україні частину грошей з Фонду боротьби з COVID-19 перенаправили на ремонт доріг, а потім туди ж вирішили пустити і гроші, спрямовані на боротьбу з онкозахворюваннями. Понад 3,5 мільйони доларів спочатку були виділені на головну онкологічну лабораторію в країні, якій давно потрібен ремонт. Але замість лабораторії ремонтувати вирішили дороги. (Відео телеканалу «Настоящее время», створеному Радіо Свобода з участю «Голосу Америки»)