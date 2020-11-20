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20 листопада 2020, Київ 19:09
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Влада перенаправила $3,5 млн від головного онкоцентру України на ремонт доріг. Центр не ремонтували 30 років

Влада перенаправила $3,5 млн від головного онкоцентру України на ремонт доріг. Центр не ремонтували 30 років
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Влада перенаправила $3,5 млн від головного онкоцентру України на ремонт доріг. Центр не ремонтували 30 років

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В Україні частину грошей з Фонду боротьби з COVID-19 перенаправили на ремонт доріг, а потім туди ж вирішили пустити і гроші, спрямовані на боротьбу з онкозахворюваннями. Понад 3,5 мільйони доларів спочатку були виділені на головну онкологічну лабораторію в країні, якій давно потрібен ремонт. Але замість лабораторії ремонтувати вирішили дороги. (Відео телеканалу «Настоящее время», створеному Радіо Свобода з участю «Голосу Америки»)

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