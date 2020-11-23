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23 листопада 2020, Київ 17:12
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У Киргизстані протестували проти посилення влади президента – відео

У Киргизстані протестували проти посилення влади президента – відео
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У Киргизстані протестували проти посилення влади президента – відео

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У столиці Киргизстану Бішкеку 22 листопада близько 500 людей вийшли на акцію проти зміни Конституції країни. Учасники мітингу виступили проти посилення президентської влади: вони вважають, що нова редакція Основного закону приведе країну до тоталітаризму. Реформа розширить повноваження президента, посада прем’єр-міністра стане номінальною, а парламент втратить частину функцій. Серед присутніх на мітингу були правозахисники, чинні і колишні депутати Жогорку Кенеша (парламенту країни), а також інші громадські діячі.

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