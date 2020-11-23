Одесит Кирило Максименко почав працювати над скульптурою синього краба – він робить її з 40-річного автомобіля Fiat. Він каже, що головна ідея таких скульптур – не потрібно викидати те, що можна переробити на щось нове. Скульптуру «Синій краб» Максименко робить для однойменного артпростору в Одесі. Перші кілька годин він працював публічно, щоб усі могли подивитись, як металобрухт отримує друге життя.