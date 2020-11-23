У Львові попрощалися з режисером Романом Віктюком. Він помер у 84-річному віці після ускладнень від COVID-19. Труну з тілом Віктюка доправили з Москви, де він жив і працював останні десятиліття. Церемонія прощання відбувалася у львівському Першому театрі, у ньому Роман Віктюк починав свою кар’єру. Поховали відомого львів’янина в родинному склепі на Личаківському цвинтарі.