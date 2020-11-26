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26 листопада 2020, Київ 09:35
Відео

У Києві пройшло шоу дронів, присвячене раку легені – відео

У Києві пройшло шоу дронів, присвячене раку легені – відео
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У Києві пройшло шоу дронів, присвячене раку легені – відео

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Увечері 25 листопада у небо над Києвом піднялися 52 дрони: вони сформували легені та інші фігури зі звуковим супроводом. Мета шоу – привернути увагу до раку легені та розповісти про цю хворобу. Глядачам розповіли про статистику захворювання в Україні, групи ризику, поширені симптоми та діагностику.

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