Увечері 25 листопада у небо над Києвом піднялися 52 дрони: вони сформували легені та інші фігури зі звуковим супроводом. Мета шоу – привернути увагу до раку легені та розповісти про цю хворобу. Глядачам розповіли про статистику захворювання в Україні, групи ризику, поширені симптоми та діагностику.