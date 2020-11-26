НБУ послабив гривню на 6 копійок щодо долара

Національний банк України встановив на 27 листопада курс 28 гривень 44 копійки за долар, це на 6 копійок більше за офіційний курс на сьогодні.

За даними Finance.ua, торги на міжбанківському валютному ринку завершилися послабленням національної валюти до 28 гривень 45–46,5 копійки за долар, це максимальні котирування за всю сесію.

«Четвер пройшов досить спокійно на валютному ринку. Очікувано спрацював фактор вихідного дня в США, і український міжбанк через це працював сьогодні по долару на умовах поставки валюти ТОМ (тобто завтра – ред.). Це було нецікаво більшості клієнтів, і переважно вони сьогодні проводили операції тільки по євро і рублю», – відзначають експерти сайту «Мінфін».

Українська валюта раніше в листопаді відіграла проти долара близько 50 копійок (перед тим, 2 листопада, долар зріс проти гривні до рекордного за 33 місяці рівня – 28,6 гривні за одиницю американської валюти). Фахівці це пояснювали настанням в Україні квартального податкового періоду, коли частина експортерів змушена продавати валюту для сплати до бюджету. Цей податковий період завершився 19 листопада.