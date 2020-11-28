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28 листопада 2020, Київ 22:30
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Спектакль-номінант на Шевченківську премію можна буде подивитись онлайн – відео

Спектакль-номінант на Шевченківську премію можна буде подивитись онлайн – відео
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Спектакль-номінант на Шевченківську премію можна буде подивитись онлайн – відео

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В Одеському національному академічному театрі опери та балету знімають телеверсію спектаклю «La Traviata» Євгена Лавренчука. Прем'єра відбулася торік і, за словами режисера, вони хотіли одразу екранізувати її для глядачів. Утім, гроші знайшли лише зараз – зйомки проходять за підтримки Українського культурного фонду і Фонду Одеської опери. Спектакль був номінований на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка 2021 року. Раніше опера отримувала театральну премію Леся Курбаса – перший недраматичний спектакль в історії нагороди. Телеверсію «La Traviata» обіцяють змонтувати за два-три тижні. Лавренчук, який також є головним режисером театру, зазначає – під час карантину телеверсії спектаклів можуть стати в нагоді театралам.

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