«Ощадбанк» критикує рішення Верховного суду, «яке може стати на заваді отриманню компенсації від РФ»

Український державний «Ощадбанк» критикує рішення Верховного суду України, «яке може стати на заваді отриманню компенсації від РФ за втрати в Криму».

У банку стурбовані ситуацією, що склалася навколо процедури виконання в Україні рішення Міжнародного комерційного арбітражу – Арбітражного трибуналу в справі за позовом «Ощадбанку» до Російської Федерації, відповідно до якого банку присуджено компенсацію більше 1,3 млрд доларів США.

У банку заявили, що Верховний суд прийняв до розгляду апеляційну скаргу ПРАТ «Фортуна» на ухвалу Київського апеляційного суду, згідно з якою «Ощадбанку» наданий дозвіл на примусове виконання рішення Міжнародного комерційного арбітражу.

«На нашу думку, це рішення Верховного суду не відповідає чинному законодавству через недотримання процесуальних строків, а також через те, що скаргу подано особами, які не брали участі у справі та не мають права оскаржувати відповідний дозвіл. Фактично йдеться про те, що державний банк відсторонюють від розподілу коштів, отриманих після продажу 99,77% акцій «Промінвестбанку», – заявили в «Ощадбанку».

Там скаражаться, що виконання рішення арбітражу на суму більш як 1,3 млрд доларів США під загрозою зупинки.

«Ощадбанк», 100% акцій якого належить державі, у результаті неправомірних дій може втратити суму, що становить більш як 200 млн грн», – зазначили в державному банку.

Верховний суд наразі не коментував рішення «Ощадбанку».