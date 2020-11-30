«Ощадбанк» критикує рішення Верховного суду, «яке може стати на заваді отриманню компенсації від РФ»

Український державний «Ощадбанк» критикує рішення Верховного суду України, «яке може стати на заваді отриманню компенсації від РФ за втрати в Криму».
У банку стурбовані ситуацією, що склалася навколо процедури виконання в Україні рішення Міжнародного комерційного арбітражу – Арбітражного трибуналу в справі за позовом «Ощадбанку» до Російської Федерації, відповідно до якого банку присуджено компенсацію більше 1,3 млрд доларів США.
У банку заявили, що Верховний суд прийняв до розгляду апеляційну скаргу ПРАТ «Фортуна» на ухвалу Київського апеляційного суду, згідно з якою «Ощадбанку» наданий дозвіл на примусове виконання рішення Міжнародного комерційного арбітражу.
«На нашу думку, це рішення Верховного суду не відповідає чинному законодавству через недотримання процесуальних строків, а також через те, що скаргу подано особами, які не брали участі у справі та не мають права оскаржувати відповідний дозвіл. Фактично йдеться про те, що державний банк відсторонюють від розподілу коштів, отриманих після продажу 99,77% акцій «Промінвестбанку», – заявили в «Ощадбанку».
Там скаражаться, що виконання рішення арбітражу на суму більш як 1,3 млрд доларів США під загрозою зупинки.
«Ощадбанк», 100% акцій якого належить державі, у результаті неправомірних дій може втратити суму, що становить більш як 200 млн грн», – зазначили в державному банку.
Верховний суд наразі не коментував рішення «Ощадбанку».
Окупація та анексія Криму Росією
У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.
Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
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