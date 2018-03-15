Нацбанк продовжив санкції щодо російських банків

Національний банк продовжив санкції щодо російських банків.

Як повідомляє прес-служба регулятора, санкції застосовуються щодо ПАТ «Сбербанк», ПАТ «Промінвестбанк», ПАТ «ВТБ Банк», ПАТ «БМ Банк».

НБУ заборонив цим банкам здійснювати будь-які фінансові операції, які передбачають переказ коштів або виведення капіталів за межі України на користь пов’язаних з банками осіб.

У Нацбанку зазначають, що санкції спрямовані на захист інтересів клієнтів, які обслуговуються в зазначених банках. Вони також унеможливлюють виведення цими банками капіталів з України на користь материнських банків та інших пов'язаних з ними осіб.

Рада національної безпеки і оборони України 1 березня схвалила рішення «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». Президент 6 березня ввів в дію це рішення.

23 березня 2017 року Національний банк України за рішенням Ради національної безпеки і оборони застосував санкції стосовно дочірніх компаній російських державних банків, які працюють в Україні, зокрема і щодо «Сбербанку». Дія санкцій завершується у березні. У Нацбанку заявляли про доцільність продовження санкції щодо банків із російським державним капіталом.

Після цього рішення стало відомо, що найбільший у Росії комерційний банк «Сбербанк», підконтрольний державі, заявив про якнайшвидшого виходу з українського ринку.