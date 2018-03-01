РНБО сьогодні продовжує санкції проти російських банків – Цеголко

Рада національної безпеки та оборони України сьогодні продовжує санкції проти банків з російським державним капіталом, заявив речник президента України Святослав Цеголко.

«РНБО сьогодні продовжує санкції проти російських банків. Протягом 2017 року чисті активи українських банків з державним російським капіталом скоротилися на третину, а обсяг розміщених в них коштів фізичних та юридичних осіб – зменшився на 28 і 34 відсотка відповідно», – написав він у своєму Twitter.

23 березня 2017 року Національний банк України за рішенням Ради національної безпеки і оборони застосував санкції стосовно дочірніх компаній російських державних банків, які працюють в Україні, зокрема і щодо «Сбербанку». Дія санкцій завершується у березні. У Нацбанку вважають за доцільне продовжити санкції щодо банків із російським державним капіталом.

Після цього рішення стало відомо, що найбільший у Росії комерційний банк «Сбербанк», підконтрольний державі, заявив про якнайшвидшого виходу з українського ринку.