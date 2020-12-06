Український спорт у грудні: турніри, які варто подивитися

Останні путівки до євровесни, боротьба за місця в Єврокубках, початок сезонів у зимових видах – грудень буде не таким насиченим спортивними подіями, як осінні місяці, але вирішальним для багатьох українських клубів. Традиційно Радіо Свобода підготувало добірку: за кого та коли вболівати?



8 грудня відбудеться принциповий матч для київського «Динамо». Кияни боротимуться за останню можливість потрапити до Ліги Європи навесні.



Суперником «Динамо» за цю «путівку» стане угорський «Ференцварош». Обидві команди мають по одному очку. Тож саме від результату київської зустрічі залежатиме, у кого буде євровесна. Для виходу в Лігу Європи «Динамо» може зіграти з угорцями навіть внічию, але з рахунком 0:0, 1:1 або 2:2.



Перемагати треба ще одному представнику України в Лізі чемпіонів – донецькому «Шахтарю». 9 грудня донеччани зіграють проти «Інтера» у Мілані. Зараз у групі зберегла лідерство «Боруссія», маючи вісім залікових пунктів. На одне очко відстає «Шахтар». Мадридський «Реал» також має сім очок, але поступається «гірникам» за підсумком очних зустрічей. Тож останній тур групового етапу – останній шанс донецької команди вийти у плей-оф Ліги чемпіонів.

Луганська «Зоря» вже точно всі свої сили спрямує на внутрішній чемпіонат, адже Ліга Європи для неї закінчилася. Проте подивитися останню гру «мужиків», як називають команду вболівальники, можна буде вже 10 грудня проти португальської «Браги».



Тим часом у жіночій Лізі чемпіонів єдиний представник України – «Житлобуд-2» лише набирає обертів. Суперником харків’янок, які лише дебютують на євроарені, став досвідчений «БІІК-Казигурт» з Казахстану, за спиною якого вже вісім сезонів в жіночій Лізі чемпіонів, з них тричі пробивався до 1/8

Матчі 1/16 фіналу відбудуться 9 грудня в Полтаві та 15-го в Казахстані.



Чинний чемпіон України – харківський «Житлобуд-2» - стартував у єврокубках з 1-го кваліфікаційного раунду і розгромив вірменський «Алашкерт» – 9:0. У другому відбірному раунді українки на виїзді обіграли боснійський «Сараєво-2000» – 2:0.



Біатлонний сезон вже подарував два етапи Кубка світу для вболівальників, проте жоден з цих турнірів не приніс нагороди в кошик збірної України. Проте сумувати зарано: у грудні ще два етапи. Отже, коли вболівати за «синьо-жовтих»:



Третій етап відбудеться в австрійському Хохфільцені



11 грудня

11.30 – спринт 7,5 км. Жінки

14.20 – спринт 10 км. Чоловіки



12 грудня

11.45 – естафета 4х6 км. Жінки

14.45 – гонка переслідування 12,5 км. Чоловіки



13 грудня

11.45 – гонка переслідування 10 км. Жінки

14.00 – естафета 4х7,5 км. Чоловіки



Четвертий етап також відбудеться в Австрії



17 грудня

14:15 – спринт 10 км. Чоловіки



18 грудня

14:15 – спринт 7,5 км. Жінки



19 грудня

13:00 – гонка переслідування 12,5 км. Чоловіки

15:00 – гонка переслідування 10 км. Жінки



20 грудня

12:00 – мас-старт 15 км. Чоловіки

14:25 – мас-старт 12,5 км. Жінки



Не лише біатлоном живе зимовий спорт у грудні. Можна ще вболівати та підтримувати українських санкарів на етап Кубка світу, які відбудуться 12-13 та 19-20 грудня.



У чоловічому Європейському Кубку з гандболу стартує «Донбас». Віцечемпіон України у третьому раунді європейського турніру зіграє проти турецького «Анталіяспор». Торік цей клуб був четвертим в національній першості, зараз посідає шосте місце.



Нагадаємо, що жіноча команда «Галичанка» вже пробилася до 1/8 Європейського Кубка, матчі заплановані на січень. Чи складе «Донбас» компанію львівському клубу і продовжить євросезон вже у 2021 році, дізнаємося 12/13 та 19/20 грудня 2020 року.



9 грудня останній матч у цьому році в гандбольній Лізі чемпіонів проведе запорізький «Мотор», далі буде перерва до лютого. Вдома клуб із Запоріжжя прийматиме французький «Нант».



Для запорізького клубу сезон в Лізі чемпіонів виявився «рваним» – матчі неодноразово переносилися. Спочатку «Мотор» захворів на коронавірус, через ще не зіграли своєчасно два матчі. Після чого Запоріжжя зіграло два матчі на виїзді, але до них не приїхав «Загреб», також через позитивні тести серед гравців.



Тож матч проти «Нанту» буде сьомим, хоча мав би бути вже десятим. Якщо запорізька команда виграє, то це буде четверта поспіль перемога «Мотору» в Лізі чемпіонів. Наразі гандболісти із Запоріжжя посідають п’яте місце у групі.



8 грудня в сербському Белграді стартує індивідуальний кубок світу з трьох видів боротьби.



Склад команди України з греко-римської:

Владислав Кузько (55 кг)

Віктор Петрик (60 кг)

Олексій Масик (63 кг)

Артур Політаєв (67 кг)

Максим Євтушенко (72 кг)

Ясаф Зейналов (77 кг)

Ярослав Фільчаков (82 кг)

Семен Новіков (87 кг)

Владлен Козлюк (97 кг)

Микола Кучмій (130 кг)

Українська команда у вільній боротьбі:

Андрій Яценко (57 кг)

Володимир Буруков (61 кг)

Гор Оганесян (65 кг)

Ігор Никифорук (70 кг)

Денис Павлов (74 кг)

Василь Михайлов (79 кг)

Мраз Джафарян (86 кг)

Василь Сова (92 кг)

Валерій Андрійцев (97 кг)

Олександр Хоцянівський (125 кг)

Жіноча збірна зі своїм складом поки що не визначилася.

Український скелетоніст Владислав Гераскевич продовжує боротися за місце в топовій десятці. У грудні він змагатиметься на третьому та четвертому етапах Кубка світу в австрійському Іглсі. Записуйте у календарик дати – 11 та 18 грудня.

Наймолодша спортсменка в історії, хто брав участь у міжнародних змаганнях зі скелетону, Катерина Куць 19 грудня змагатиметься на Кубку Європи у Сігулді в Латвії. У цей же день тримайте кулаки за український екіпаж бобслей-двійки – Лідію Гунько та Ірину Ліщинську.



У баскетбольному Кубку України серед чоловіків триває 1/8 фіналу. Вже визначилися п’ять чвертьфіналістів – київський «Будівельник», кам'янський «Прометей», «Миколаїв», «Запоріжжя», «Дніпро» та «Черкаські мавпи».



7 грудня свій матч-відповідь проведуть «Тернопіль» та «Київ-Баскет», який програє після першої гри десять очок – 93:83.



Останній матч Кубку України серед чоловіків відбудеться 17 грудня, коли зустрінуться чинні володарі трофею «Хімік» та «Харківські соколи».





13 грудня за чемпіонський пояс WBC Asia боротимуться суперваговики Владислав Сіренко та Костянтин Довбищенко. За спиною у Сіренка 14 перемог в 14 боях, а також він утримує титули WBF International, German International та EBP в суперважкій вазі.



Також в рамках шоу від U Lions Boxing Promotions проведуть свої бої Богдан Штонда, Інна Статкевич, Карен Чухаджян, Даніель Лапін та інші.



18 грудня свій перший титульний бій проведе український боксер Дмитро Митрофанов. Це буде бій за титул WBO Oriental у першій середній вазі. Суперником українця стане британець Асінья Байфілд на прізвисько «Привид». На його рахунку 18 поєдинків, 14 перемог, 6 з яких нокаутами.