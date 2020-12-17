Зеленський назвав зовнішньополітичний пріоритет України

Встановлення миру, відновлення суверенітету й територіальної цілісності України – це зовнішньополітичний пріоритет України, заявив президент України Володимир Зеленський.

«Сьогодні наш основний зовнішньополітичний пріоритет – це встановлення миру, відновлення суверенітету, територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Ми є країною, яка протистоїть гібридній війні Росії. Це не тільки ворожі дії проти нашої незалежності, проти України, це виклик усьому, ми вважаємо, цивілізованому світовому співтовариству. Саме тому за будь-якої нагоди у всіх країнах світу, де існують наші дипломатичні місії, мають порушувати питання відновлення територіальної цілісності України і повернення Донбасу та Криму», – сказав Зеленський під час конференції керівників закордонних дипломатичних установ України.

Він наголосив, що світова коаліція на підтримку України має збільшуватися.

«Наразі ми напружено працюємо над тим, щоб домовленості лідерів країн «нормандської четвірки» в Парижі було реалізовано. За рік від зустрічі нам вдалося повернути майже сотню наших громадян із полону. Нам також вдається забезпечувати найтриваліший режим припинення вогню за всі роки цієї війни. Кінцеве завдання – припинити війну і забезпечити мир на наших умовах, на умовах незалежної України», – сказав Зеленський.

За його словами, на порядку денному залишається питання подальшого продовження санкцій проти Росії і робота щодо притягнення Кремля до юридичної відповідальності за порушення міжнародного права.

«Прошу вас також виконувати активну роботу із залучення допомоги наших партнерів до відновлення Донбасу. Вже сьогодні ми маємо думати про те, як повернути мирному Донбасу порядок, спокій», – сказав Зеленський дипломатам, додавши, що це завдання не тільки для послів України в Берліні й Парижі.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що у 2021 році на міжнародній арені пріоритетною буде тема протидії агресії Росії і запуск Кримської платформи.