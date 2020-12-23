Танці курсанток під російський шансон: університет у Харкові повідомив про перші результати розслідування

Харківський національний університет внутрішніх справ повідомив про перші результати розслідування інциденту, пов’язаного із поширенням у мережі інтернет відеоролика, на якому студентки танцюють під музику російського гурту «Воровайки», в’їзд якого на територію України заборонений.

«За фактом виявленого у соціальних мережах відео, де дівчата у формі курсантів танцюють під музичне супроводження російського шансону, триває службове розслідування. Встановлено як безпосередніх учасників відео, якими виявилися курсантки 1 курсу факультету № 3, так і осіб, які за функціональними обов’язками відповідають за стан дисципліни в підрозділах», – йдеться в повідомленні на сайті вишу.

Адміністрація закладу вказує, що за результатами службового розслідування визначать ступінь провини кожного та заходи дисциплінарного реагування.

На відео, яке поширилося протягом останніх днів у мережах ТікТок і Телеграм, п’ятеро дівчат, ймовірно, в казармі, танцюють під пісню «Наколочки» з репертуару популярної у Росії шансон-групи «Воровайки». Звучить уривок зі словами: «Я хорошая такая маменькина деточка, просто вся в татуировках милая студенточка. Наколочки-наколочки, гоп татуировочки».

Наприкінці 2019 року Служба безпеки України заборонила цій групі в’їзд в Україну, як було сказано, «в інтересах гарантування національної безпеки України».

Жіночий гурт «Воровайки» виконує російський шансон, тобто пісні, які оспівують тюремне життя у Росії. Після 2014 року репертуар цієї групи поповнився антиукраїнськими композиціями, зокрема піснею «Хохли».