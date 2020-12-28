Шпаргалка: где сдать тест на COVID в Донецкой области

(Друкуємо мовою оригіналу)

Радио Донбасс.Реалии напоминает, где тестируют на COVID-19 в Донецкой области. После случая с нападением на бригаду скорой помощи в Славянске (это произошло в конце ноября – мать требовала сделать тест своему ребенку и дело перешло в хулиганство) стоит также напомнить: скорая не тестирует на коронавирус. Реальный алгоритм, действующий в Украине, ниже.

Государственные лаборатории

В области работают государственные лаборатории в Мариуполе, Торецке, Краматорске и Славянске. Там производят анализы, но не сам забор: если хотите государственный тест, то ваш путь – к семейному врачу. Дальше приедет мобильная бригада (и это не скорая), объяснил 30 ноября Александр Педенко, руководитель департамента охраны здоровья Донецкой ОГА.

«Туда обращаться не надо. В эти лаборатории доставляют образцы мобильные бригады. Для того, чтобы пройти тестирование, вам надо обратиться к семейному врачу и, если вам необходимо сдать ПЦР-исследование, – мобильная бригада отберет у вас образец и доставит в лабораторию», – уточнил Педенко. Впрочем, во многих случаях бригада все же не едет, а самого пациента просят прийти в кабинет и сдать анализ.

Радио Донбасс.Реалии 30 ноября во время брифинга дважды спрашивало главу медицинского департамента, сколько надо ждать результат теста из гослаборатории, хотя бы в среднем. Конкретного ответа мы не получили. В то же время, Александр Педенко отметил, что в разных лабораториях – разное количество образцов в очереди. Например, на 30 ноября в лаборатории в Славянске еще было не протестировали 138 проб, в Краматорске протестировали все образцы, в Мариуполе в филиале Донецкого областного лабораторного центра и Торецке не протестировали около сотни образцов. Больше всего очередь, по данным Донецкой ОГА, была в лаборатории больницы № 4 Мариуполя.

«Лаборатория мощная. Каждый раз они тестируют около 320-360 образцов. Ежедневно около 600 образцов им доставляют в лабораторию», – рассказал Педенко. Также чиновник отметил, что ему не известно о случаях, когда результата ПЦР-теста приходилось ждать неделю.

Частные лаборатории

Куда обратиться, если вы хотите сделать ПЦР-тест платно? Мы собрали информацию частных медучреждений, которые аккредитованы МОЗ для проведения ПЦР-тестов в Донецкой области.

В Мариуполе в медицинском центре «Код здоровья» образцы забирают в лаборатории по улице Ульяны Громовой, 69. Стоимость услуги – 850 грн. Срок выполнения – в течении двух дней.

Лаборатория «Новая диагностика». ПЦР-тест здесь стоит 950 грн. Срок выполнения – 2 дня. Отделения лаборатории есть в Мирнограде, Константиновке, Краматорске, Мариуполе, Лимане, Покровске, Селидово, Угледаре, Доброполье, Бахмуте, Часов Яре и Славянске.

Клинико-диагностический центр «Фармбиотест». В Донецкой области анализы забирают в Бахмуте и Краматорске. ПЦР-тест здесь стоит дороже, чем в других лабораториях, – 1200 грн. Но выполнить тест обещают за один рабочий день.

Unimed Laboratories. Стоимость тестирования методом ПЦР – 900 грн. Лаборатории в Донецкой области работают в Краматорске, Доброполье, Мирнограде, Угледаре, Константиновке, Бахмуте, Покровске и Мариуполе. Срок выполнения теста: от 24-х до 48 часов.

Медицинская лаборатория «Синево». ПЦР-исследования делают в Краматорске, Константиновке, Славянске, Покровске, Бахмуте, Дружковке, Доброполье, Мариуполе, Мирнограде. Срок выполнения теста (по информации на сайте) – 2 дня. Стоимость – 990 гривен.

Сеть лабораторий INVIVO. Стоимость ПЦР-теста здесь 900 грн. Результаты обещают через день. Исследования проводят в Бахмуте, Константиновке и Краматорске.

На сайте каждой лаборатории есть актуальные цены, рекомендации и контакты.

Напомним, что по требованиям Министерства здравоохранения все частные лаборатории передают данные государству – для этого перед анализом все клиники потребуют от вас заполнить стандартную анкету МОЗ. И если у вас выявят COVID-19, вы будете обязаны пойти на самоизоляцию.

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