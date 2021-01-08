В Україні загалом локдаун, а у Тернополі з 8 січня не ввели жодних обмежень, згідно з рішенням комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при міській раді. Відтак до 11 січня кожен підприємець працює на свій розсуд: одні вийшли на роботу, інші – зачинились. Мер Тернополя Сергій Надал вихідний і не прокоментував ситуацію у місті. Як повідомляє кореспондентка Радіо Свобода, в Тернополі працює багато крамниць і кав’ярень. На вулицях міста не видно патрульних поліцейських груп, які б перевіряли виконання карантинних обмежень. За даними обласної поліції, у місті сьогодні 10 груп правоохоронців перевіряють дотримання вимог Кабміну, але проводять більше профілактичні розмови. Складені три протоколи на порушників. 6 січня у Тернополі вирішили не вводити локдаун, однак наступного дня мер Тернополя припустив, що карантин усе-таки можуть посилити в разі погіршення епідемічної ситуації.