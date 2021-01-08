Українські моряки повернулися до України після 5 років в’язниці – відео
8 січня до України повернулися чотири моряки з танкера Captain Khayyam – вони перебували у в'язниці в Лівії майже п’ять років. Судно затримали лівійські правоохоронці в лютому 2016-го, в березні того ж року весь екіпаж заарештували за підозрою в контрабанді нафтопродуктів, а в грудні 2017-го засудили на п’ять років ув'язнення.
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