Сталін-кебаб: стилізований під часи Сталіна й НКВД кебаб у Москві пропрацював лише добу

Йосип Сталін правив Радянським Союзом 28 років і є відповідальним за культ особистості та жорстокий режим. Але московський кебаб-кіоск на честь його імені проіснував лише один день.

Після скарг розгніваних місцевих мешканців, Stalin Doner зачинився після 24 годин роботи минулого тижня, а власник Станіслав Вольтман сказав, що це була жартівлива пошана, що не мала на меті когось образити.

Вони запитали мене, чи в мене все в порядку з головою

Вольтман зазначив, що співробітники поліції відвезли його до поліцейського відділення на тригодинний допит щодо суперечливого фаст-фуду.

«Вони запитали мене, чи в мене все в порядку з головою», – сказав він у телефонному інтерв’ю Радіо Свобода.

У перший і єдиний день продажів скромний заклад на півночі Москви в мікрорайоні Коптево продав 200 кебабів, сказав Вольтман. Такі пункти меню, як «Сталін із подвійним м’ясом» та «Берія з соусом Ткемалі», названі на честь тирана та його горезвісних прислужників, подавалися співробітниками у формі НКВД, які відправили мільйони громадян СРСР до холодних примусових таборів ГУЛАГу в Сибіру або просто на розстріл.

Троє працівників Вольтмана звільнились, посилаючись на увагу з боку ЗМІ, яка викликала дискомфорт, і він закрив заклад, наразі шукає нових співробітників в надії на відновлення роботи.

«Я ж не мав Гітлера як обличчя свого бренду, – сказав він, звертаючи увагу на заборону на нацистську символіку в Росії . – Я не порушив жодного закону».

Протягом багатьох років Кремль проводив розмиту політику щодо Сталіна, людини, яка керувала показовими судовими процесами над своїми опонентами та ув’язнила або стратила сотні тисяч радянських громадян. За часів президента Володимира Путіна уряд не зневажав і однозначно не виправдовував жорстоку спадщину Сталіна.

Часом чиновники намагалися захистити репутацію Сталіна, викликаючи гнів критиків, які заявляють, що Росія повинна рахуватися зі злочинами СРСР, бо в іншому випадку вона приречена їх повторювати.

У 2018 році влада заборонила випуск у Росії британської комедії «Смерть Сталіна» про останні дні диктатора в 1953 році та відчайдушну боротьбу за владу серед членів його найближчого оточення. «Номер 44», трилер про Холодну війну, який зняли того ж року, був розкритикований за «спотворення історичних фактів».

«Такі фільми не повинні виходити на маси в нашій країні», – заявив тодішній міністр культури Росії Володимир Мединський.

Прихильники Сталіна в Росії заявляють про швидку індустріалізацію СРСР за часи його правління, вважаючи виправданою жорстку політику для прискорення. Вони також вказують на величезний внесок СРСР у поваленні нацистської Німеччини у Другій світовій війні як доказ лідерства Сталіна, хоча критики вважають, що перемогу було досягнуто, незважаючи на помилки Сталіна, а не завдяки його ролі.

Результатом стала повільна, але лінійна реабілітація диктатора, який сьогодні користується більш широким схваленням серед росіян, ніж, мабуть, у будь-який час після того, як його наступник Микита Хрущов розкритикував спадщину Сталіна у пристрасній промові в 1956 році, розпочавши період, відомий як «десталінізація».

Тож не дивно, що суперечка щодо «Сталін-Донера» привернула неабияку увагу в Росії як на телебаченні, так і в соціальних мережах, де погляди розійшлись, як і щодо будь-якої теми, пов’язаної зі Сталіном та його історичною роллю.

«Краще не питати, звідки взялося м’ясо», – написала користувачка Ольга Маршева у фейсбуці.

Деякі чиновники розкритикували Вольтмана через його хитрощі, в той час як не сильно нарікали на самого Сталіна.

«Ми не повинні підтримувати цю дискусію, – сказав Валерій Фадєєв, голова ради з прав людини Кремля, в інтерв’ю з московською радіостанцією. – Сталін – складна фігура».

Для бізнесу все згодиться?

Кмітливі російські підприємці, як відомо, користуються суперечливими темами та міжнародними скандалами, щоб просувати свої бренди.

У 2018 році фермер Олексій Якушев випустив соняшникову олію під назвою «Новичок» після того, як нервово-паралітичний отрута, яка, як стверджується, використовувалася Росією проти колишнього шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки того року в Солсбері в Англії, та знову в серпні минулого року проти ворога Кремля Олексія Навального.

Після окупації Росією українського Кримського півострова в 2014 році футболки з обличчям Путіна та гаслами, що вихваляють його зовнішню політику, потрапили в сувенірні магазини по всій Росії.

Вольтман, який переїхав до Москви в серпні з Оренбурга, міста біля російського кордону з Казахстаном, каже, що його мрії досягти успіху в столиці Росії тепер можуть не здійснитися.

Він отримав десятки повідомлень, починаючи від погроз, якщо «Сталін-Донер» знову відкриється, і закінчуючи знаками підтримки його бізнесу. Що стосується Сталіна, він теж має неоднозначні ставлення.

«Я читав про нього роками, і я не демонізую і не прославляю його, – сказав Вольтман. – Він зробив багато поганих речей, але також зробив багато хороших».