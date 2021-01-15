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Справедливы ли цены в платежках? – спрашивают люди на митингах против повышения тарифов, проходящих с определенной периодичностью в разных городах. На Донбассе, например, сегодня протестуют в Дружковке.

Первая претензия людей – это отмена льготного тарифа на электроэнергию. Эти тарифы в Украине не повышались с 2017 года. В целом, они не меняются и сейчас – но две группы потребителей потеряли довольно ощутимую скидку.

С 1 января выросла также цена газа у большинства поставщиков и на его доставку, за которую тоже теперь платят люди. Рост января к декабрю составил 10-15%. Здесь ценообразование происходит по-другому: в Украине действует рынок газа, и каждый поставщик предлагает свою цену – а потребитель может выбрать. Но митингующие недовольны и аппелируют, опять-таки, к власти. В результате, президент Владимир Зеленский счел нужным временно вернуться к госрегулированию цен на газ – и даже снизить из на 30%.

Энергетический эксперт, глава Всеукраинской агенции инвестиций и устойчивого развития Юлия Усенко обращает внимание на то, что решение по тарифом вовсе не было неожиданным: планы повышать озвучивались давно, ведь Украина начала переход на рыночные правила в формировании тарифов три года назад.

«Еще в 2017 году был принят закон о рынке электроэнергии. Этот закон запустил реформу рынка. Изменения должны коснуться каждого участника рынка, а потребители – тоже его участники. Тарифы для потребителей являются фиксированными. В нашей стране они всегда были элементом политического контроля, поэтому пришло время это немного изменить, платя обоснованную цену как на электроэнергию, так и на газ – если мы движемся в сторону евроинтеграции, если мы реформируем рынки и боремся за конкурентные преимущества на энергетических рынках в Украине», – говорит Юлия Усенко.

Формирование тарифов для бытовых потребитилей отличатся от страны к стране, есть в мире и политические подход, когда цена фиксируется и определенное время не полежит пересмотру – этим путем шла Украина. Но как газ, так и электроэнергия должны оплачиваться по рыночной цене.

Но является ли 1,68 грн. за киловатт-час (новая цена после ликвидации льгот) – рыночной ценой?

«Это вопрос следует задать правительству и регулятору», – говорит Юлия Усенко. Способ, которым повысили тариф, странный, считает она. Поднятие должно иметь под собой подсчеты. Кабмин отменил постановление о льготных тарифах, но никаких обоснований этого не озвучил.

Конкретные цифры

Часть жителей Украины будут платить за электроэнергию столько же, сколько и платили, потому что нельготная цена осталась прежней – 1,68 грн/кВтч.

Льгота отменена для:

– пользователей, потребивших до 100 кВт в месяц, или до 3000 кВт, если в доме электроотопление;

– жителей 30-километровых зон вокруг АЭС.

Первая категория платила за киловатт 90 коп. – теперь заплатит 1,68 грн. Вторая потеряет 30% скидку. То есть если пользователь этой категории с электрокотлом потреблял сверх 3000 кВт, то платил 1,12 грн. А если меньше (одна льгота накладывалась на другую) – то вообще 60 копеек.

Если тариф устанавливает Кабмин – это не рынок

Проблема в Украине не в размере тарифа, а в отсутствии стратегии повышения, говорит эксперт по вопросам энергетики, бывший заместитель министра энергетики Украины Вадим Улида.

«До какого уровня надо их повышать? Кому их надо повышать? Все это выглядит очень хаотично. В Украине либерализирован рынок природного газа. Уже два года как работает рынок электроэнергии. Цены на тарифы должны определяться рынком. Это единственный подход, и это цель реформы на рынке природного газа, электроэнергии и тепловой энергии. Если рынок определяет тарифы, то их не может устанавливать Кабмин. А цены могут расти – или падать. Если мы посмотрим на ценообразование на рынках Европы, то увидим колебания цен в течение года на 50, а то и 100 процентов – в зависимости от спроса и предложения. Если Кабмин повышает тарифы административно, то есть это не рыночный механизм, тогда должно быть обоснование. Почему? Почему именно на такую величину, и самое главное – какая цель повышения тарифов?» – комментирует Вадим Улида.

Эксперт не понимает, куда государство планирует потратить полученные деньги. Ведь с населения собирают большие дополнительные суммы: ими залатают дыры компаниям-монополистам – или направят на модернизацию инфраструктуры, что, в итоге, приведет к удешевлению электороэнергии за счет уменьшения потерь?

«Почему гривна шестьдесят восемь? – ставит вопрос Вадим Улида. – И потом, людям сначала сказали ставить электрокотлы, чтобы экономить на отоплении, а теперь – тихо отменяют льготы? Это выглядит хаотично и непоследовательно».

Логика повышения

Раньше идея повышения тарифов в Украине имела целью сравнять тарифы для промышленности и населения, так как нерыночный тариф для вторых плохо влияет на экономику – возникает перекрестное субсидирование, когда промышленность платит за население. Если бы план повышения был четким, считает Вадим Улида, можно было за счет небольшого (2-4 % в год) поэтапного повышение создать фонд, из которого финансировать модернизацию в энергетике. Если же тариф повышается резко, обоснование – неизвестно, будут ли инвестиции – не поясняется, а перекрестное субсидирование так и остается, цель реформы не достигнута.

Наконец, если все же резко перейти к рыночным тарифам, чтобы убрать перекрестное субсидирование одним махом, нужно обязательно вводить адресные дотации для уязвимых категорий, добавляет эксперт по энергетике: «Это должна быть карточка, на которую государство перечисляет деньги. Человек сможет платить с этой карточки за электроэнергию».

Существуют европейские принципы реформирования ценообразования, добавляет Юлия Усенко, и в них как раз речь идет о механизме адресной защиты уязвимых потребителей.

«То есть Кабмин сейчас должен был определить категории этих уязвимых потребителей, – говорит эксперт. – А что касается повышения, регулятор должен был бы сейчас посчитать, а какая цена – рыночная, потом вместе с Кабмином принять решение, на каком уровне устанавливать цену, и внедрить поэтапный подход к повышению для населения».

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