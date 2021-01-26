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27 січня 2021, Київ 01:00
Новини | Суспільство

Головний прапор України вирішили тимчасово приспустити на 10 метрів – КМДА

Головний, як його називають, прапор України підняли на правому березі Києва 22 серпня 2020 року

Головний прапор України, розташований на київських схилах, приспустять через сильний вітер, заявив заступник голови КМДА Вячеслав Непоп.

«Спостерігаємо погіршення погодних умов – сила вітру місцями досягає 15-20 м/с. Через це вже оголошено перший рівень небезпеки. Тож, аби прапор не пошкодило, його приспустять на час негоди», – заявив Непоп.

За його словами, спускати прапор повністю не будуть: фахівці стверджують, що достатньо приспустити його на 10 метрів. А після покращення погоди прапор повернуть на місце.

Споруда флагштока є найбільшою в Україні, висота флагштока – майже 90 метрів, вага – 32 тонни. Розмір полотнища прапора – 16 на 24 метри.

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За даними Укргідрометцентру, в наступні дві доби у більшості південних, центральних та північних областей очікується сніг, в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській та Полтавській областях значний мокрий сніг, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця; на південному сході країни дощі, в західних областях без істотних опадів; у південній частині пориви вітру 15-20 м/с; температура вночі та вдень від 3° морозу до 3° тепла, у східних та південно-східних областях 2-8° тепла.

У Києві вночі без істотних опадів, удень невеликий сніг. Вітер переважно північний, 7-12 м/с. Температура вночі та вдень близько нуля.

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