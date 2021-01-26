Головний прапор України вирішили тимчасово приспустити на 10 метрів – КМДА

Головний прапор України, розташований на київських схилах, приспустять через сильний вітер, заявив заступник голови КМДА Вячеслав Непоп.

«Спостерігаємо погіршення погодних умов – сила вітру місцями досягає 15-20 м/с. Через це вже оголошено перший рівень небезпеки. Тож, аби прапор не пошкодило, його приспустять на час негоди», – заявив Непоп.

За його словами, спускати прапор повністю не будуть: фахівці стверджують, що достатньо приспустити його на 10 метрів. А після покращення погоди прапор повернуть на місце.

Споруда флагштока є найбільшою в Україні, висота флагштока – майже 90 метрів, вага – 32 тонни. Розмір полотнища прапора – 16 на 24 метри.

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За даними Укргідрометцентру, в наступні дві доби у більшості південних, центральних та північних областей очікується сніг, в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській та Полтавській областях значний мокрий сніг, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця; на південному сході країни дощі, в західних областях без істотних опадів; у південній частині пориви вітру 15-20 м/с; температура вночі та вдень від 3° морозу до 3° тепла, у східних та південно-східних областях 2-8° тепла.

У Києві вночі без істотних опадів, удень невеликий сніг. Вітер переважно північний, 7-12 м/с. Температура вночі та вдень близько нуля.