Выпускник ВНУ Даля попал в плен. Просто съездил домой

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Обвинили в «госизмене» и осудили на 12 лет. Группировка «ЛНР» отправила за решетку жителя Алчевска Дмитрия Оробия. Молодого парня, который недавно после учебы на подконтрольной Украине территории вернулся в родной город, обвинили в шпионаже.

Дмитрий Оробий был задержан незаконными вооруженными формированиями в июле 2020 года. Долгое время родственники не знали, куда он пропал, пока к ним не пришли с обысками из так называемого «МГБ ЛНР». А уже в начале февраля этого года ему вынесли приговор – 12 лет за «шпионаж».

Дмитрий был студентом Восточноукраинского национального университета имени Даля, который сейчас располагается на подконтрольной Украине территории – в Северодонецке. Там он учился на кафедре политологии и международных отношений. 2 года подряд проходил практику в Луганской областной администрации. Он был очень активным. Входил в студсовет факультета, участвовал в разных тренингах, программах и акциях, рассказывает друг Дмитрия Денис Давыдов. По его словам, политикой Дмитрий интересовался, так как он учился на политолога, но разные политические акции всячески избегал, поскольку ему нужно было и домой ездить. Поэтому новость об аресте была неожиданной, говорит Денис.

«Сильно удивился, когда узнал, что его «осудили» на 12 лет. Ни я, ни кто другой, кто с ним знаком, не думаем, что он мог быть во что-то замешан. Это какой-то бред. Я думаю, что они там просто придумали что-то. Он если сюда приезжал, то максимум на недельку – сдать экзамены и погулять», – говорит Денис Давыдов.

Вернуться в Алчевск Дмитрий решил после окончания 4 курса. По словам Дениса, Дмитрий не мог найти работу, чтобы зарплаты хватало и на жилье, и на жизнь. Все это время в Северодонецке он жил в «малосемейке». Последний раз приезжал в Северодонецк в январе или феврале 2020 года на сессию (он продолжал учится удаленно на «магистратуре»). А через полгода его арестовали в Алчевске.

В университете, где учился Дмитрий, пока ситуацию не комментировали.

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