Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив про солідарність з Україною «у зв’язку із сьомими роковинами вторгнення та захоплення Криму Росією – нахабного заперечення сучасного міжнародного порядку». 25 лютого заяву аналогічного змісту оприлюднив верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель.
CША закликають Росію негайно припинити окупацію Криму – держсекретар Блінкен
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