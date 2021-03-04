68% українців будуть святкувати 8 березня – опитування

Соціологічна група «Рейтинг» провела опитування, в перебігу якого 68% респондентів в Україні зазначили, що будуть святкувати Міжнародний жіночий день 8 березня, тоді як 29% – не будуть.

«За останні дев’ять років поступово зменшується кількість тих, хто його святкує. Більш значимим цей день є для мешканців півдня та сходу, та тих, хто перебуває в шлюбі. На заході його не збираються святкувати майже 40% опитаних, серед тих, хто розлучений, або не одружений таких – 35-36%», – йдеться в дослідженні.

За даними соціологів, які провели дослідження під назвою «Гендерні ролі і стереотипи», 56% опитаних вважають, що нерівності між жінками і чоловіками в Україні є рідкісним явищем, водночас 35% переконані, що вони доволі поширені.

«Оцінюючи життя у сім’ї та парі, частіше «жіночими» обов’язками респонденти вважали готування їжі (64%), та хатні справи (56%). 30-40% зазначили, що цю роботу виконують як чоловіки, так і жінки. Лише 3% сказали, що ці обов’язки частіше лежать на чоловіках. Говорячи про виховання дітей, половина опитаних зазначили, що цим займають обоє. Водночас 41% респондентів стверджували, що це частіше робить жінка», – вказано в дослідженні.

Соціологи вказують, що епідемія COVID-19 суттєво вплинула на збільшення часу, який витрачають сім’ї з дітьми на виховання та готування їжі.

«Особливо часто про це зазначали саме жінки: 42% сказали, що почали витрачати більше часу на виховання дітей, 34% – на готування. Діти частіше вдома, часто навчаються онлайн, отже, побутові справи потребують більше часу – а це «жіноча робота», яка до пандемії розподілялася на дві зміни (вдень – робота, ввечері – дім). Під час карантину ці дві «зміни» змішалися і спричиняють зростання стресу», – мовиться в дослідженні.

Опитування проходило 27-28 лютого методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів серед повнолітнього населення (1500 респондентів) у всіх регіонах, крім окупованих територій.