Політика Зеленського щодо Росії стала жорсткішою – Станіслав Асєєв

Письменник і журналіст Станіслав Асєєв, мабуть, найвідоміший в’язень донецьких бойовиків. Жахливі методи катувань у невизнаній місцевій в’язниці «Ізоляція» він описав у книзі «Світлий шлях». А есеї з життя окупованого Донецька , за які, власне журналіст і був поневолений, склали книгу «В ізоляції». Зараз ця книга серед претендентів на здобуття Шевченківської премії. Чи потрібен Росії Донбас, яке майбутнє чекає на Донбас після Путіна, чому росіяни заводять в глухий кут мінські домовленості і чим шантажують Україну? Про все це, а ще про дивний перший автограф та про посттравматичний синдром в «Суботньому інтерв’ю» Станіслава Асєєва.