Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
10 березня 2021, Київ 14:25
Новини | Події

У багатоповерхівці в Бердянську стався вибух, загинули дві людини – поліція

Із тілесними ушкодженнями у важкому стані також госпіталізована 50-річна жінка

У Бердянську Запорізької області у середу вранці в дев’ятиповерховому житловому будинку стався вибух, унаслідок якого загинуло двоє чоловіків, ще одну жінку госпіталізували, повідомили у пресслужбі поліції Запорізької області.

«10 березня о 09:40 до Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те що у квартирі на сьомому поверсі на вулиці Волонтерів в місті Бердянськ стався вибух. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група, наряд відділу реагування патрульної поліції та керівництво Бердянського РВП. Правоохоронці встановили, що у квартирі стався вибух невідомого пристрою», – йдеться в повідомленні.

За даними правоохоронців, загиблими є мешканці квартири – чоловіки 50 та 60 років, жінка ж 1971 року народження з тілесними ушкодженнями у важкому стані госпіталізована.

У поліції вказали, що наразі встановлюють обставини події, після чого буде надана правова кваліфікація.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG