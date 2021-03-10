У багатоповерхівці в Бердянську стався вибух, загинули дві людини – поліція

У Бердянську Запорізької області у середу вранці в дев’ятиповерховому житловому будинку стався вибух, унаслідок якого загинуло двоє чоловіків, ще одну жінку госпіталізували, повідомили у пресслужбі поліції Запорізької області.

«10 березня о 09:40 до Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те що у квартирі на сьомому поверсі на вулиці Волонтерів в місті Бердянськ стався вибух. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група, наряд відділу реагування патрульної поліції та керівництво Бердянського РВП. Правоохоронці встановили, що у квартирі стався вибух невідомого пристрою», – йдеться в повідомленні.

За даними правоохоронців, загиблими є мешканці квартири – чоловіки 50 та 60 років, жінка ж 1971 року народження з тілесними ушкодженнями у важкому стані госпіталізована.

У поліції вказали, що наразі встановлюють обставини події, після чого буде надана правова кваліфікація.