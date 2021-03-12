Порошенко відповів, який проєкт меморіалу підтримує у Бабиному Яру

П’ятий президент України, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко підтримує державний проєкт меморіалу «Бабиного Яру» і «категорично проти» будь-яких проєктів, які просувають «люди, наближені до Путіна».

Про це повідомила пресслужба попереднього президента України у відповідь на запит Радіо Свобода у листі за підписом Сергія Тарана, заступника голови постійної комісії з питань освіти і науки, сім’ї, молоді та спорту Київської міської ради, члена Президії центральної ради партії «Європейська солідарність».

«Петро Порошенко, і партія «Європейська солідарність» категорично проти спроб представників країни-агресора створити меморіальний комплекс, який може бути використаний для дискредитації української держави і українців», – мовиться у відповіді пресслужби Петра Порошенка.

Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр» (МЦГБЯ), заснований 2016 року з ініціативи та коштом наближених до президента Росії Володимира Путіна російських олігархів отримав підтримку президента України Володимира Зеленського та Міністерства культури України і веде спорудження об’єктів у «Бабиному Яру», місці масових розстрілів нацистами євреїв у часи Другої світової війни.

Українські історики та представники громадянського суспільства розкритикували наратив меморіалізації приватного проєкту за участю російського капіталу як такий, що не відповідає українському погляду на Другу світову війну, Голокост і Бабин Яр. У той же час вони просять підтримати український державний проєкт меморіалізації жертв Бабиного Яру.

У листі, отриманому Радіо Свобода від пресслужби Петра Порошенка, мовиться, що партія «Європейська солідарність» підтримує провідних громадських діячів, в тому числі Ініціативну групу «Перше грудня», у їхньому зверненні до держави з проханням підтримати державний проєкт меморіалу «Бабиного Яру», бо «в трактуванні історичних подій немає місця пропаганді та маніпуляціям».

«Ми вважаємо, що пам’ять про трагедію Бабиного Яру – запорука того, що подібні злочини ніколи не повторяться. І тому замість ініціатив російських олігархів важливо підтримувати розвиток та розширення Національного історико-меморіального заповідника Бабин Яр та український проєкт комплексної меморіалізації Бабиного Яру. Про нашу історію ми маємо дізнаватися самі, а не від істориків та політиків «з-за поребрика», – мовиться у листі пресслужби Порошенка.

У зверненні на підтримку Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр», який він вміщує на своєму сайті, мовиться, що президент Петро Порошенко у 2016 році «офіційно особисто ініціював його заснування».

Тим часом пресслужба Порошенка говорить, що за часів свого президентства Петро Порошенко зустрічався з різними групами, в яких було різне бачення меморіалу «Бабин Яр».

«Він вислухав всі сторони, але його позиція лишалася незмінною – наша історія, яка є частиною всесвітньої історії, зокрема щодо трагічних подій у Бабиному Яру, має базуватись на українському баченні. Ця позиція була тоді і залишається зараз», – мовиться у листі пресслужби.

29 вересня 2016 року тодішній президент Петро Порошенко взяв участь у підписанні декларації про створення меморіалу «Бабин Яр». 19 березня 2017 року У Києві офіційно оголосили про створення благодійного фонду «Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр».

До складу наглядової ради фонду увійшли серед інших ізраїльський політик і колишній радянський дисидент Натан Щаранський, російські бізнесмени з «Альфа-Груп» Михайло Фрідман і Герман Хан, українсько-російський бізнесмен Павло Фукс, український бізнесмен і філантроп Віктор Пінчук, брат мера Києва Володимир Кличко, головний рабин Києва та України Яків дов Блайх, співак і політик Святослав Вакарчук, колишній президент Польщі Александр Квасневський.

Двоє офіційних російських спонсорів меморіального центру Голокосту «Бабин Яр» на початку 2018 року потрапили до списку впливових росіян, наближених до президента Путіна, на яких можуть бути накладені американські санкції. У списку, який медіа назвали «списком Путіна», і який є частиною звіту Міністерства фінансів США для американського Конгресу, імена Михайла Фрідмана та Германа Хана включені під номерами 23 і 42 відповідно.

Нині, коли у Київській міській раді вирішується питання щодо передачі в оренду трьох земельних ділянок в Бабиному Яру проєкту за участю російського капіталу, фракція «Європейської солідарності» в Київській міськраді закликала міську владу Києва провести громадські слухання перед голосуванням з цього питання.

Розгляд питання про передачу земельних ділянок меморіального центру Голокосту «Бабин Яр» було заплановано в Київській міськраді на 23 лютого, але перенесено у зв’язку з громадським розголосом.

Депутати від партії «Голос» на тлі цих дискусій зареєстрували проєкт рішення про заборону фінансування міських проєктів коштами, що мають російське походження.