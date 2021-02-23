Київрада перенесла голосування за передачу в оренду додаткової землі для Меморіального центру «Бабин Яр»

Київська міськрада перенесла голосування за передачу трьох додаткових ділянок землі в оренду Міжнародному меморіальному центру Голокосту «Бабин Яр», яке мало відбутися 23 лютого. Про це, відкриваючи пленарне засідання, оголосив міський голова Києва Віталій Кличко.

Про це домовилися під час погоджувальної ради, сказав мер.

«Чимало спецкуляцій і різних маніпуляцій навколо цього. Тому пропоную не розглядати на сьогоднішньому засіданні, перенести питання виділення земельних ділянок. Спочатку провести окремі депутатські слухання, де фонд «Бабин Яр» буде представляти концецію та зможе відповісти на всі питання, які хвилюють депутатів», – сказав Кличко.

На думку мера Києва, важливо, щоб депутати ґрунтовно розібрались у темі, і лише потім голосували.

«Я переконаний, що реалізація цього проєкту повинна відбутись спільно і під контролем держави», – наголосив мер Києва.

Радіо Свобода поцікавилось у пресслужби Київської міськради, чи вже відомо, коли відбудуться згадані депутатські слухання та очікує на відповідь.

Дисидент, колишній політв’язень, співпрезидент Вааду України Йосиф Зісельс та інші громадські активісти, відомі митці та науковці напередодні звернулися до міського голови Києва та до депутатських фракцій Київради з відкритим листом, закликаючи не голосувати за виділення землі Міжнародному меморіальному центру Голокосту «Бабин Яр», доки робоча група при Інституті історії України НАН України не презентує альтернативний проєкт.

У Меморіальному центрі Голокосту «Бабин Яр» підтвердили Радіо Свобода, що презентуватимуть проект і відповідатимуть на запитання депутатів. А також розповідали напередодні, що на трьох ділянках, за передачу яких в оренду мала голосувати Київська міськрада, не планується будівництво. Вони необхідні для облаштування ландшафту, зазначали у пресслужбі.

У квітні в Бабиному Яру в Києві збираються відкрити меморіальну синагогу, повідомив Меморіальний центр «Бабин Яр».

Арт-об’єкт буде створено у вигляді символічної меморіальної синагоги, яка подібно до книги буде відкриватися і закриватися за допомогою механізмів. Автором виступив всесвітньо відомий архітектор Мануель Герц, який спроєктував синагогу в Майнці, професор Базельського університету.