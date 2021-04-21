«Під’їзд із комфортом»: в «Укравтодорі» повідомили про ремонт дороги на шляху до заповідника «Асканія-Нова»

Держагенція автомобільних доріг «Укравтодор» повідомила про проведення ремонтних робіт поблизу біосферного заповідника «Асканія-Нова» на Херсонщині.

«Херсонські дорожники працюють на курортному напрямку – під’їзді до біосферного заповідника «Асканія-Нова» між селом Чкалове та смт Асканія Нова. Поточний середній ремонт проводиться на 22,3-кілометровій ділянці», – йдеться в повідомленні.

За даними «Укравтодору», серед планованих робіт – прокладання асфальту, облаштування автобусних зупинок, дорожня розмітка і знаки.

«Доїхати до Асканії Нової вже у цьому році можна буде з комфортом», – вказали у відомстві, не зазначивши при цьому точний термін завершення усіх робіт.

«Асканія-Нова» – заповідник, що забезпечує збереження найбільшої в Європі ділянки типчаково-ковилового степу. Екскурсійні маршрути там цьогоріч планують відкрити для відвідувачів із 24 квітня по 10 листопада. Втім, як зазначає адміністрація заповідника, режим його роботи може коригуватися, залежно від ситуації з поширенням COVID-19.