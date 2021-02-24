В «Асканії-Новій» знову масово загинули «червонокнижні» птахи: що про це відомо?

В біосферному заповіднику «Асканія-Нова» виявили понад півтори сотні мертвих птахів, із них – близько 30 огарів, які занесені до Червоної книги України. Про це розповіли у Національній поліції Херсонської області. Зараз на території заповідника працюють правоохоронці та фахівці ветеринарної служби. Радіо Свобода зібрала інформацію щодо інциденту.

Скільки птахів загинуло в заповіднику у 2021 році?

За даними Держпродспоживслужби, на території дендропарку та озер на території заповідника виявили 187 загиблих птахів. Зокрема загинули:

38 крижнів;

32 качки огар (занесені до Червоної книги);

75 граків;

42 галки.

Це вже не перший випадок загибелі пернатих в «Асканії-Новій». 11 січня на території заповідника знайшли мертвими 218 сірих журавлів, занесених до Червоної книги України. За попередніми даними, птахи загинули від набряку легень внаслідок отруєння високотоксичною речовиною.

Що розповідають про загибель пернатих в «Асканії-Новій»?

Радіо Свобода поспілкувалося з Віктором Гавриленком, директором біосферного заповідника «Асканія-Нова» імені Фальц-Фейна НААН щодо деталей та причин інциденту.

«Перший випадок масової загибелі птахів на території біосферного заповідника виявлено 2 січня цього року. Це був сірий журавель, це була зграя, за якою ми спостерігали, яка залетіла в біосферний заповідник десь в кінці листопада – на початку грудня і звідси не відлітала. Вона кочувала за межі заповідника – там годувалася, а ночувала в центрі великого Чапельського поду», – розповів Гавриленко.

За його словами, першого дня виявили 48 птахів: загиблих і помираючих. В цілому до 18 січня практично вимерла ціла зграя: 218 особин. Збитки природі, за критеріями Кабміну, оцінюють у 3 мільйони 270 тисяч гривень.

«Але ж питання не тільки в збитках. Факт, що цей вид занесений до Червоної книги України, і в нас в Україні гніздиться близько 700 пар всього. А це птахи були не наші. Ці птахи, скоріш за все, годувалися на полях, при чому… вони навіть не знали, що таке зерно… Ми тут же, щоб забезпечити цих птахів, розсипали десь понад 250 кілограмів кукурудзи в центрі Великого Чапельського поду, але журавлі її не брали… Ми зробили припущення, що ці птахи прилетіли аж з тундри, вони гніздяться в тундровій зоні і годуються в основному лемінгами (та ж сама миша). І це означає, що вони дійсно наїлися саме тваринок, які були отруєні відповідною речовиною», – пояснив директор заповідника.

Він зазначив, що в регіоні у сільському господарстві застосовують препарат, який викликає кровотечу внутрішніх органів. І якраз саме кровотеча внутрішніх органів, зокрема легень, спостерігалася у журавлів.

«23 лютого мені повідомив наш ветеринар, що у ветпункт заповідника були принесені огри – це теж вид Червоної книги України. Він зробив їх розтин – теж саме, що і в журавлів. Тому ми робимо припущення про те, що знову десь хтось застосував препарат із вмістом цієї речовини. Ми тут же повідомили Держпродспоживслужбу, яка має відповідний підрозділ. Буквально, через пів години вони були тут. Ми повідомили поліцію, екологічну інспекцію», – повідомив Гавриленко.

Він додав, що зараз проводяться роботи з відбору зразків, після цього потрібно провести широкомасштабне дослідження.

«З іншого боку, я боюсь, що зараз будуть певні зусилля, для того, щоб мінімізувати наслідки цього процесу… Треба провести роботу з аграріями на території області, наступний момент – все-таки треба буде звернути увагу на санітарні правила щодо застосування пестицидів у сільському господарстві. Ці правила треба зробити жорсткішими. І, звичайно, вести постійний моніторинг шкідників полів», – пояснив директор «Асканії-Нової».

Гавриленко зауважив, що на зимовій кормовій площадці жоден птах не загинув. Пернаті загинули там, де вони прилетіли з полів на ополонку.

Що кажуть правоохоронці?

За фактом загибелі журавлів 11 січня поліція відкрила кримінальне провадження за частиною першою статті 239 «Забруднення або псування земель» Кримінального кодексу України. Також правоохоронці встановлюють коло осіб, причетних до вимирання птахів.

За повідомленням Держпродспоживслужби, «на час проведення епізоотичного розслідування виявили 46 трупів сірого журавля, загибелі інших видів птиці не спостерігалося».

«Разом з трупами до Херсонської лабораторії були доставлені дві проби зерна, відібрані на полях біля села Ясна Поляна та смт. Асканія-Нова, при дослідженні зерно виявилось сильнотоксичним. Але лабораторні дослідження не змогли ідентифікувати речовину, якою було протравлено зерно», – розповіли у відомстві.

Після останньої загибелі птахів Держпродспоживслужба розпочала епізоотичне розслідування. На місце подій відрядили першого заступника голови відомства Владислава Седика.

Пресслужба поліції повідомила, що наразі кілька екземплярів птахів готують для відправлення на дослідження. Також правоохоронці разом із представниками заповідника здійснюють об’їзд навколишніх фермерських господарств з метою з’ясування, де могли птахи годуватися та чим оброблювали поля.

Радіо Свобода подала запит до Національної поліції Херсонської області щодо деталей та причин інциденту. Наразі відповідь не надійшла.