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23 лютого 2021, Київ 22:03
Новини | Події

Держпродспоживслужба почала розслідувати нові випадки загибелі птахів в «Асканії-Новій»

Заповідник «Асканія-Нова» в Херсонській області

Держпродспоживслужба почала розслідувати нові випадки загибелі птахів в заповіднику «Асканія-Нова», повідомив Кабінет міністрів України.

«Фахівці Держпродспоживслужби виявили на території дендропарку та озер 187 мертвих птахів. В основному це качки двох видів, а також воронові», – розповіла голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька.

Наразі розпочали епізоотичне розслідування. На місце подій відрядили першого заступника голови Держпродспоживслужби Владислава Седика.

У січні на території заповідника «Асканія-Нова» знайшли мертвими 218 сірих журавлів, занесених до Червоної книги України. За попередніми даними, птахи загинули від набряку легень внаслідок отруєння високотоксичною речовиною.

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