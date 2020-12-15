Одеса, Карпати, Херсонщина – Держагентство розвитку туризму назвало найпопулярніші місця відпочинку в Україні

Державне агентство розвитку туризму, відповідаючи на запит Радіо Свобода, перелічило найпопулярніші напрямки відпочинку в Україні в 2020 році, зібрані від мобільних операторів, туристичних агентств і компанії Google.

«Зі слів мобільних операторів, ми знаємо, що протягом цього літа в Україні зріс внутрішній туризм. Херсонщина стала одним із проривів цього літа. Ми сподіваємось, що кожного року один або два регіони будуть відкриватися по-новому для туриста. Це також одне з наших завдань – стимулювати регіони максимально відкривати свій туристичний потенціал», – розповіли Радіо Свобода у відомстві.

Компанія Google на запит Державного агентства розвитку туризму надала інформацію про топ туристичних об’єктів, місць і напрямків в Україні за кількістю пошукових запитів Google-Maps&Search за 9 місяців 2020 року.

Перша п’ятірка запитів серед природних парків та заповідних зон: Бакота, Рожеве озеро (Лемурійське), Тустань, Синевир, Блакитні озера (Чернігівщина).

Серед міських парків і розважальних зон у пошуковиках першість отримав Центральний парк культури і відпочинку імені Максима Горького у Харкові, зоопарк у Києві, аквапарк у Затоці, аквапарк у Одесі, Х-Park у Києві.

Збираючись на море та пляжі, українці найбільше шукали: Аркадію (Одеса), Залізний порт, Чорноморськ, Кирилівку, Коблево.

Серед гірських туристичних об’єктів лідери – Буковель, Драгобрат, Верховину, Яремче та Карпати загалом.

За даними туроператорів, популярними напрямками цього року під час літнього й осіннього сезонів стали Рожеві озера, Говерла, Синевир, Памір, Бакота, Верховина, Буки, Джарилгач, Кінбурнзька коса, Асканія-Нова, Олешківські піски, Чорнобиль. І цієї осені вперше серед туристів у зоні ЧАЕС було 90% українців, додали у Держагентстві розвитку туризму.

«Суттєвого росту цін, порівняно з минулим роком, не відбулося. Не можна сказати, що ціни впали, але готельєри планували залишати ту цінову політику, яка була минулого року. Паралельно з тим, в деяких містах ціни дещо впали. Львів подешевшав, на відміну від Одеси, де попит залишився. Можливо, в святкові дні ціни піднімалися, але це зазвичай відбувається зі зростом попиту», – підкреслили в агентстві.

У Державному агентстві розвитку туризму також зазначили, що в Україні немає зведеної туристичної статистики, бо відсутня практика автоматичного збору даних від готелів за проведені там ліжконочі, як це є в країнах із розвиненим туризмом. Утім, спільно з Міністерством цифрової трансформації України, Державною службою статистики України, Держприкордонслужбою та іншими органами державної влади агентство працює над тим, щоб така статистика з'явилась.

Пасажиропотік через українські аеропорти за березень-вересень 2020 року скоротився більш ніж у чотири рази відносно аналогічного періоду минулого року, свідчать зведені дані, надані раніше Державною авіаційною службою.