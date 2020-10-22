Кількість перельотів за час карантину зменшилась у понад чотири рази – Державіаслужба

Пасажиропотік через українські аеропорти за березень-вересень 2020 року скоротився більш ніж у чотири рази відносно аналогічного періоду минулого року, свідчать зведені дані, що їх Державна авіаційна служба надала на запит Радіо Свобода.

У березні-вересні 2020 року карантинні обмеження суттєво вплинули на кількість осіб, які здійснили переліт – українськими аеропортами скористались 3,6 мільйона пасажирів. Тоді як в аналогічний період минулого року – 15,7 мільйона пасажирів, свідчать дані відомства.

На позачерговому засіданні 13 жовтня уряд України ухвалив рішення про продовження адаптивного карантину до 31 грудня. При цьому, за словами очільника Міністерства охорони здоров’я Максима Степанова, буде посилено деякі обмеження.

Вперше карантин в Україні було запроваджено з 12 березня 2020 року, пізніше його перевели в адаптивний режим.