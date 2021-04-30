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30 квітня 2021, Київ 14:03
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«В нас ніколи не було режиму тиші» – жителі Мар’їнки (відео)

«В нас ніколи не було режиму тиші» – жителі Мар’їнки (відео)
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«В нас ніколи не було режиму тиші» – жителі Мар’їнки (відео)

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Тристороння контактна група не домовилася про Великоднє перемир’я.

Про це повідомив її речник Олексій Арестович. Тим часом на Донбасі продовжуються обстріли. Жителі Мар’їнки та Красногорівки хоч і звикли до щоденних обстрілів, та все ж бояться, що бойовики активізуються. Як військові, так і мирні жителі не вірять, що настане тиша. Кажуть: тут її ніколи не було.

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