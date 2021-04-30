Про це повідомив її речник Олексій Арестович. Тим часом на Донбасі продовжуються обстріли. Жителі Мар’їнки та Красногорівки хоч і звикли до щоденних обстрілів, та все ж бояться, що бойовики активізуються. Як військові, так і мирні жителі не вірять, що настане тиша. Кажуть: тут її ніколи не було.