Про це повідомив її речник Олексій Арестович. Тим часом на Донбасі продовжуються обстріли. Жителі Мар’їнки та Красногорівки хоч і звикли до щоденних обстрілів, та все ж бояться, що бойовики активізуються. Як військові, так і мирні жителі не вірять, що настане тиша. Кажуть: тут її ніколи не було.
«В нас ніколи не було режиму тиші» – жителі Мар’їнки (відео)
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