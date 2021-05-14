Посол у США заявила, що Україна готова приєднатися до навчань Cyber Flag

Україна готова приєднатися до навчань Cyber Flag, заявила посол України в Сполучених Штатах Америки Оксана Маркарова, передає «Укрінформ».

«Сьогодні ми хочемо підняти це питання (кібербезпеки – ред.) на наступний рівень – тобто крім активної двосторонньої співпраці зі США ми також заявили про своє бажання приєднатися до (навчань – ред.) Cyber Flag, що дозволить нам також дуже сильно розширити тренування й навчання фахівців на цьому напрямі», – розповіла Маркарова.

Навчання Cyber Flag проводяться Міністерством оборони США у взаємодії з іншими агентствами й відомствами з 2011 року на регулярній основі. У них беруть участь сотні фахівців з метою підвищення готовності до реагування на кібератаки, налагодження взаємодії між відомствами, союзниками та партнерами.