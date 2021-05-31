Як шведський меценат планує обійти санкції у Криму?

Крим.Реалії отримали документ – інвестиційний проєкт закладання виноградників у Сакському районі. Бізнес-план презентувала маловідома компанія «Северный Свет 2018», зареєстрована в Сімферопольському районі. Як ця фірма пов’язана з Паулсеном і чи порушує громадянин ЄС санкційне законодавство Євросоюзу?