Крим.Реалії отримали документ – інвестиційний проєкт закладання виноградників у Сакському районі. Бізнес-план презентувала маловідома компанія «Северный Свет 2018», зареєстрована в Сімферопольському районі. Як ця фірма пов’язана з Паулсеном і чи порушує громадянин ЄС санкційне законодавство Євросоюзу?
Як шведський меценат планує обійти санкції у Криму?
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