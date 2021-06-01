Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
01 червня 2021, Київ 08:34
Відео

Що у Криму дорожчає, а що в дефіциті?

Що у Криму дорожчає, а що в дефіциті?
Embed
Що у Криму дорожчає, а що в дефіциті?

No media source currently available

0:00 0:10:11 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Кримчани обурені цінами як в Москві. В Криму очікують новий виток цін через курортний сезон.

Підконтрольний Кремлю глава Криму Сергій Аксенов заявив про це на засіданні антимонопольної служби. Але ціни на півострові постійно ростуть і без туристів. За даними Кримстату, чергове подорожчання зафіксовано у квітні –
найбільше виросла ціна на овочі та фрукти, наприклад, на буряк на 32 відсотки, огірки – 14 відсотків. Дорожчими за місяць стали і яйця, м’ясо, крупи. З кінця минулого року в дефіциті цукор та соняшникова олія, на них введено регулювання верхньої планки ціни. Російські та підконтрольні Кремлю кримські чиновники обіцяли кримчанам, що вартість продуктів знизиться із запуском Керченського мосту. Але цього так і не відбулося.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG