Підконтрольний Кремлю глава Криму Сергій Аксенов заявив про це на засіданні антимонопольної служби. Але ціни на півострові постійно ростуть і без туристів. За даними Кримстату, чергове подорожчання зафіксовано у квітні –

найбільше виросла ціна на овочі та фрукти, наприклад, на буряк на 32 відсотки, огірки – 14 відсотків. Дорожчими за місяць стали і яйця, м’ясо, крупи. З кінця минулого року в дефіциті цукор та соняшникова олія, на них введено регулювання верхньої планки ціни. Російські та підконтрольні Кремлю кримські чиновники обіцяли кримчанам, що вартість продуктів знизиться із запуском Керченського мосту. Але цього так і не відбулося.