Зеленський підписав закон про меценатство у сфері фізкультури і спорту

Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо меценатської діяльності у сфері фізичної культури і спорту, повідомила у вівторок пресслужба Офісу президента.

«Закон враховує європейську практику підтримки спорту з боку представників бізнесу та специфіку вітчизняного законодавства. Зокрема, закон містить визначення понять «меценатська діяльність у сфері фізичної культури і спорту» та «меценатська допомога», а також визначає напрями та види такої діяльності, зокрема: забезпечення матеріально-технічних умов для розвитку фізичної культури і спорту, матеріальна та інша допомога спортсменам, сприяння в підготовці до Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських ігор та участі в них тощо», – йдеться в повідомленні.

У документі вказано, що меценатська діяльність у сфері фізичної культури та спорту здійснюється на підставі письмового договору між меценатом і бенефіціаром або отримувачем меценатської допомоги, при цьому меценат, отримувач та бенефіціар меценатської допомоги не можуть бути пов’язаними особами.

Закон набирає чинності через місяць з дня опублікування.

Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо меценатської діяльності у сфері фізичної культури і спорту» 2 червня.