Відбулися показові польоти авіатехніки та демонстрація елементів пілотажу. Льотчики показали імітацію ураження наземної цілі літаками штурмової авіації Су-25. Повітряний бій між літаками Су-27. Медична евакуація із залученням вертольотів Мі-8. Також в навчаннях взяв участь літак ВМС США Р-8А Poseidon, залучено БПЛА Bayractar TB-2. Окрім того, виконані парашутні стрибки з літака Ан-2.
Sea Breeze 2021: штурмова авіація, повітряний бій та парашутні стрибки (відео)
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