Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Відео

Sea Breeze 2021: штурмова авіація, повітряний бій та парашутні стрибки (відео)

Sea Breeze 2021: штурмова авіація, повітряний бій та парашутні стрибки (відео)
Embed
Sea Breeze 2021: штурмова авіація, повітряний бій та парашутні стрибки (відео)

No media source currently available

0:00 0:02:18 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Близько 30 літаків і вертольотів Збройних сил України, США та Великої Британії взяли участь у тренуваннях See Breeze 2021 на аеродромі Кульбакіно в Миколаївській області.

Відбулися показові польоти авіатехніки та демонстрація елементів пілотажу. Льотчики показали імітацію ураження наземної цілі літаками штурмової авіації Су-25. Повітряний бій між літаками Су-27. Медична евакуація із залученням вертольотів Мі-8. Також в навчаннях взяв участь літак ВМС США Р-8А Poseidon, залучено БПЛА Bayractar TB-2. Окрім того, виконані парашутні стрибки з літака Ан-2.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG