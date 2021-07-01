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350 резервістів зібралися на великі збори на Львівщині – відео

350 резервістів зібралися на великі збори на Львівщині – відео
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350 резервістів зібралися на великі збори на Львівщині – відео

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Із 22 червня до 7 липня в Міжнародному центрі миротворчості та безпеки (Яворівський полігон) проходять великі збори резервістів. 350 резервістів тренуються при 95-й окремій десантно-штурмовій бригаді.

На 24 резервістів під час навчання залучають 5-6 військовослужбовців бригади. 1 липня резервісти стрибали з парашутом, відпрацьовували навики стрільби і злагодженої тактики разом із десантниками. Серед резервістів люди різних професій, чимало з них мають бойовий досвід. Навчання резервістів при 95-й окремій десантно-штурмовій бригаді відбувається раз у два роки. Військовослужбовці цієї бригади з 1 червня перебувають на ротації на Яворівському полігоні, де проходять навчання за стандартами НАТО в рамках програми «Об’єднаної багатонаціональної тренувальної групи».

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