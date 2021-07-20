Під завалами будинку у центрі Львова загинув 17-річний хлопець. Поліція відкрила провадження  

Під завалами будинку у центрі Львові загинув 17-річний юнак зі Стрийського району, повідомили в Нацполіції Львівської області.

Трагедія сталася 19 липня, по обіді, у подвір’ї на вулиці Руській, 8. У нежитловій прибудові до історичної кам’яниці – флігелі – за даними правоохоронців, обвалилось перекриття з дахом і стіни. Це сталось внаслідок проведення ремонтних робіт. Під завалами виявили мертве тіло неповнолітнього хлопця, а також перфоратор. Мешканці сусіднього будинку розповіли Радіо Свобода, що ремонт у прибудові проводився тривалий час.

Поліцейські встановлюють обставини загибелі 17-річного юнака. Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 272 (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини).

У Львівській міській раді повідомили Радіо Свобода, що погоджень на ремонтні роботи не надавали. Флігель приватизований.

Досудове розслідування триває.