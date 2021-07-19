Смерть чоловіка під завалом будинку у Львові підтвердили офіційно

У центрі Львова 19 липня у дворі будинку на вулиці Руській, 8, обвалилася частина стіни і дах, унаслідок чого загинув чоловік, повідомляє з місця трагедії кореспондент Радіо Свобода.

Повідомлення до служби порятунку надійшло близько 17-ї години.

«Довелося розчищати конструкції, щоб переконатися, чи є там людина... За 40 хвилин виявили тіло загиблого чоловіка, який лежав на глибині 40 сантиметрів під завалами частково фронтальної стіни і даху. Для проведення пошукових робіт існувала загроза для рятувальників, бо стіна перебуває візуально в аварійному стані», – розповів начальник оперативно-координаційного центру ДСНС у Львівській області Юрій Марусяк.

У Львівській міській раді стверджують, що двоповерховий будинок – нежитловий, але приватизований. Це флігель, прибудова до історичної кам‘яниці, яка є пам‘яткою архітектури. Вона розташована у дворі. За словами мешканців будинку на Руській,8, у цьому флігелі довгий час триває ремонт.

«Флігель примикає до історичного будинку на вулиці Руській,8, а це пам‘ятка архітектури, і на виконання ремонтних робіт на горищі мав бути дозвіл районної адміністраціі, управління охорони історичного середовища. Перший поверх був нежитловий. А другий поверх вимагав капітальних робіт. Зараз з’ясовуємо, що за роботи проводилися, зокрема, перфоратором. Погоджень на роботи міськрада не давала», – сказав у коментарі Радіо Свобода заступник міського голови Андрій Москаленко.

Поліція з‘ясовує вік загиблого, власників будинку, хто саме проводив ремонт.

У міській раді не змогли сказати про те, коли саме у дворі збудували флігель.