США: кількість загиблих через обвал будинку у Флориді зросла до 97

Кількість загиблих в результаті обвалу житлового багатоповерхового будинку у США, неподалік Маямі, збільшилася до 97. Влада округу повідомила 15 липня, що із 97 жертв 90 – упізнані.

Восьмеро людей все ще вважаються зниклими безвісти. Роботи з розчищання завалів тривають.

12-поверховий кондомініум в Серфсайді, штат Флорида, частково обвалився 24 червня. З перших годин трагедії витягти когось живим з-під завалів не вдалося.

Слідство поки не встановило, що саме спричинило обвал будинку на березі моря, побудованого 40 років тому. У 2018 році інженерний звіт виявив низку структурних недоліків. Після обвалу влада в інших містах США почала перевіряти давно побудовані хмарочоси.