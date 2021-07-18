У Дрогобичі обвалилася частина аварійного будинку, в якому у 2019 році загинули 8 людей

У місті Дрогобич Львівської області 18 липня обвалилася частина чотириповерхового будинку на вулиці Грушевського, 101, який був відселений ще у 2019 році.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, в аварійному будинку могли бути безхатченки, але наразі інформації про жертв чи постраждалих немає. Рятувальники і поліцейські перевіряють місце обвалу.

До Служби порятунку «101» повідомлення про обвал надійшло о 13 годині. Для огляду залучено 7 осіб та 1 одиницю спецтехніки. Будинок оточено представниками служб екстреного реагування.

За інформацією Дрогобицької міської ради, ухвалюється рішення про демонтаж аварійної конструкції, що розташована між двома обваленими під’їздами.

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У міській раді пояснюють, що досі демонтаж будівлі не можна було здійснити через дію арешту суду, під яким будинок перебував з 2 вересня 2019 року до 24 червня 2021 року. До 29 червня 2021 року діяв термін можливого оскарження рішення суду.

У цьому будинку 28 серпня 2019 року, о 2.43 ночі обвалився один із під’їздів. Тоді ді загинули вісім людей, у тому числі п’ятирічний хлопчик. Ще вісім мешканців отримали травми різної важкості. 82 особи визнані потерпілими.

Всі мешканці були виселені і отримали гроші на придбання нового житла. Сьогодні зруйновано частину будинку, що прилягала до обваленого під’їзду.