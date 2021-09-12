У Дніпрі відкрили мініскульптуру, присвячену місцевому артефакту

У Дніпрі відкрили дев’яту мініскульптуру проєкту «Відчуй Дніпро». Цього разу скульптура присвячена місцевому артефакту – відомій катеринославській цеглі.

Об’єкт розташували біля історичної будівлі Кафмана в центрі міста, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Цеглу в краї почали виготовляти понад 200 років тому. У середині ХІХ століття в губернії діяло більше сотні цегляних заводів. Катеринославська цегла впізнавана – вона дуже міцна і має червоний колір.

Усього в Дніпрі тепер – дев’ять мініскульптур. Усі вони присвячені місцевим явищам та об’єктам – вболівальникам футбольного клубу «Дніпро», печиву «Дніпро», історичному трамвайчику, космічній ракеті, Амурському мосту.

Автор проєкту «Відчуй Дніпро» Карен Агаджанян каже, що цього року в Дніпрі з’явиться ще сім мініскульптур. Їхні назви поки що тримають у секреті.

У травні в Дніпрі офіційно відкрили муніципальний Музей історії міста. Зокрема, там можна побачити відому катеринославську цеглу, з якої будувалося місто в ХIХ столітті.